Врачи начали готовить Прилепина ко второму этапу операции

Врачи начали готовить писателя Захара Прилепина ко второму этапу операции, заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Наши медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах», — сообщил он.

По словам Никитина, писатель находится в стабильном состоянии. К операции привлекли специалистов из федерального научно-исследовательского медицинского центра.

Автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Писатель был госпитализирован с ранениями ног. Позднее ему провели операцию и ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления.

7 мая его успешно вывели из медикаментозного сна, он пришёл в сознание.