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Врачи начали готовить Прилепина ко второму этапу операции

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Врачи начали готовить писателя Захара Прилепина ко второму этапу операции, заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Врачи начали готовить Прилепина ко второму этапу операции
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Наши медики готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах», — сообщил он.

По словам Никитина, писатель находится в стабильном состоянии. К операции привлекли специалистов из федерального научно-исследовательского медицинского центра.

Автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Писатель был госпитализирован с ранениями ног. Позднее ему провели операцию и ввели в медикаментозный сон для скорейшего восстановления.

7 мая его успешно вывели из медикаментозного сна, он пришёл в сознание.

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