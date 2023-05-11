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Сомнолог Мелёхин: резкое пробуждение может привести к проблемам со здоровьем

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Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин заявил, что резкое пробуждение вредно для здоровья.
Сомнолог Мелёхин: резкое пробуждение может привести к проблемам со здоровьем
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Case

«Под искусственным пробуждением можно понимать любые факторы извне, которые нацелены на то, чтобы вырвать человека из сна. Это могут быть гаджеты, будильники, резкие звуки, внезапный свет. И это всегда для человека стресс. Ведь на нервную систему оказывается воздействие в момент, когда она максимально расслаблена, пребывает в состоянии торможения, спит», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, если происходит что-то интенсивное, то начинает актуализироваться гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, или ось стресса.

«Это чревато тем, что во время такого пробуждения активизируются симпатические реакции, например ощущается учащённое сердцебиение», — отметил Мелёхин.

Также он отметил, что бывают и психологические проблемы, дезориентация.

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