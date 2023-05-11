Сомнолог Мелёхин: резкое пробуждение может привести к проблемам со здоровьем

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин заявил, что резкое пробуждение вредно для здоровья.

«Под искусственным пробуждением можно понимать любые факторы извне, которые нацелены на то, чтобы вырвать человека из сна. Это могут быть гаджеты, будильники, резкие звуки, внезапный свет. И это всегда для человека стресс. Ведь на нервную систему оказывается воздействие в момент, когда она максимально расслаблена, пребывает в состоянии торможения, спит», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, если происходит что-то интенсивное, то начинает актуализироваться гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, или ось стресса.

«Это чревато тем, что во время такого пробуждения активизируются симпатические реакции, например ощущается учащённое сердцебиение», — отметил Мелёхин.

Также он отметил, что бывают и психологические проблемы, дезориентация.

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