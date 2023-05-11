Сомнолог Мелёхин: резкое пробуждение может привести к проблемам со здоровьем
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«Под искусственным пробуждением можно понимать любые факторы извне, которые нацелены на то, чтобы вырвать человека из сна. Это могут быть гаджеты, будильники, резкие звуки, внезапный свет. И это всегда для человека стресс. Ведь на нервную систему оказывается воздействие в момент, когда она максимально расслаблена, пребывает в состоянии торможения, спит», — сказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По его словам, если происходит что-то интенсивное, то начинает актуализироваться гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, или ось стресса.
«Это чревато тем, что во время такого пробуждения активизируются симпатические реакции, например ощущается учащённое сердцебиение», — отметил Мелёхин.
Также он отметил, что бывают и психологические проблемы, дезориентация.
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