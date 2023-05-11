Реабилитолог Терновой: после 55 лет нужно следить за ростом

Директор центра медицинской реабилитации, врач травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой заявил, что после 55 лет важно отслеживать свой рост, поскольку его уменьшение с возрастом может говорить о развитии остеопороза.

«Позвонок в норме — это шайба. Так как у нас центр тяжести спереди, из-за головы, сила давления идёт на переднюю часть шайбы. Когда она ломается спереди, получается клин, у которого более широкое место на спине. Поэтому пациент постепенно начинает наклоняться вперёд. Поэтому на рентгене виден треугольный позвонок, который иногда называют «рыбьим», — сказал Терновой в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, к врачу стоит обратиться ещё и в том случае, если была сломана лучевая кость. Для уточнения диагноза будет назначена костная денситометрия — исследование костной плотности.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.