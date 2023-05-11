Нейрофизиолог Коньшина: люди краснеют из-за притока крови к голове

Врач-невролог, нейрофизиолог, специалист детской неврологической клиники «Прогноз» Наталья Коньшина рассказала, почему люди краснеют, когда говорят неправду или испытывают неловкость.

«Симпатическая нервная система связана с надпочечниками, продуцирующими гормон стресса — адреналин. Обманывая, видя или делая что-то, что не укладывается в наши собственные рамки нормальности, мы испытываем стресс. Адреналин повышает артериальное давление, увеличивая приток крови к голове, что и приводит к покраснению», — заявила Коньшина в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, краснеть от стыда может только человек.

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