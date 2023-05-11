Бастрыкин: к вопросу о возвращении смертной казни необходимо относиться взвешенно

К вопросу о возвращении смертной казни необходимо относиться взвешенно, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Я думаю, что к вопросу смертной казни надо подходить очень и очень взвешенно», — приводит ТАСС слова Бастрыкина на Петербургском международном юридическом форуме.

Он отметил, что главной ответственностью является неотвратимость наказания.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.

5 апреля первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Олег Нилов заявил, что закон о высшей мере наказания для террористов должен быть на повестке дня и соответствующие поправки будут подготовлены.