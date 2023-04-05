Депутат Нилов: в СРЗП подготовят поправки о смертной казни для террористов

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Первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Олег Нилов заявил, что закон о высшей мере наказания для террористов должен быть на повестке дня и соответствующие поправки будут подготовлены.
Депутат Нилов: в СРЗП подготовят поправки о смертной казни для террористов
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Что должно быть сегодня на повестке дня? Да закон о высшей мере наказания для террористов, диверсантов, для шпионов и за государственную измену… Есть все основания для того, чтобы внести такие поправки… Поправки мои будут в очередной раз, и моих коллег, о том, чтобы именно высшей мерой карать преступников», — цитирует его РИА Новости.

В конце марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов. Он высказал мнение, что, как только террористы будут понимать, что наказание неотвратимо, теракты сойдут на нет.

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей выступил против возвращения смертной казни.

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