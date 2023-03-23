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В Запорожской области предложили снять мораторий на смертную казнь для террористов

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов.
В Запорожской области предложили снять мораторий на смертную казнь для террористов
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, можно снять мораторий на смертную казнь», — заявил Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Как пишет РИА Новости, он высказал мнение, что, как только террористы будут понимать, что наказание неотвратимо, теракты сойдут на нет.

Утром 23 марта стало известно, что полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей выступил против возвращения смертной казни.

В начале ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле дискуссий о возвращении смертной казни не ведётся.

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