Сенатор Ковитиди рассказала о механизме возможной отмены моратория на смертную казнь

Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что необходимо вносить изменения в Конституцию, чтобы вернуть высшую меру наказания.

«Для того чтобы вернуть высшую меру наказания — смертную казнь, — нужно внести изменения в Конституцию России. В Российской Федерации смертная казнь существует, но не применяется вследствие наложенного на неё Конституционным судом моратория», — написала она в Telegram.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.

5 апреля первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Олег Нилов заявил, что закон о высшей мере наказания для террористов должен быть на повестке дня и соответствующие поправки будут подготовлены.