Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь
- РИА Новости
«В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счёт не принималось», — цитирует его РИА Новости.
Первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Олег Нилов ранее заявил, что закон о высшей мере наказания для террористов должен быть на повестке дня и соответствующие поправки будут подготовлены.
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей выступил против возвращения смертной казни.