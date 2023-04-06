Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь

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В Кремле не стоит вопрос о снятии моратория на смертную казнь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь
  • РИА Новости

«В Кремле нет никакой позиции, и, собственно, этот вопрос никак у нас не обсуждается. Вы знаете, что в разные периоды он неоднократно поднимается, но до сих пор никаких решений на этот счёт не принималось», — цитирует его РИА Новости.

Первый замруководителя фракции «Справедливой России — За правду» в Госдуме Олег Нилов ранее заявил, что закон о высшей мере наказания для террористов должен быть на повестке дня и соответствующие поправки будут подготовлены.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в ходе выступления на Х Всероссийском съезде судей выступил против возвращения смертной казни.

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