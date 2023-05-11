Гендиректор: Fortum в теории не исключает возможность продажи активов в России
- AFP
- © ANTTI AIMO KOIVISTO / LEHTIKUVA
«Можем ли мы продать? В теории мы можем», — приводит РИА Новости слова Раурамо в ходе телеконференции с аналитиками и инвесторами.
Он отметил, что смена менеджмента в российских активах усложняет данный процесс.
Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).
Позднее Fortum уведомила Россию о возражении против указа по временному управлению своими активами.