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Гендиректор: Fortum в теории не исключает возможность продажи активов в России

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Финский энергоконцерн Fortum в теории допускает возможность продажи активов в России, заявил гендиректор компании Маркус Раурамо.
Гендиректор: Fortum в теории не исключает возможность продажи активов в России
  • AFP
  • © ANTTI AIMO KOIVISTO / LEHTIKUVA

«Можем ли мы продать? В теории мы можем», — приводит РИА Новости слова Раурамо в ходе телеконференции с аналитиками и инвесторами.

Он отметил, что смена менеджмента в российских активах усложняет данный процесс.

Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

Позднее Fortum уведомила Россию о возражении против указа по временному управлению своими активами.

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