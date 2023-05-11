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Финский энергоконцерн Fortum оценил убыток от российских проектов в €2 млрд

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Финский энергоконцерн Fortum списывает активы в России и оценивает убытки от российских проектов в €2 млрд.
Финский энергоконцерн Fortum оценил убыток от российских проектов в €2 млрд
  • AFP
  • © Roni Rekomaa / Lehtikuva

«В результате чистый денежный убыток, включающий в себя инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно  €2 млрд», — приводит ТАСС сообщение компании.

В компании отметили, что не имеют контроля над операциями в России, отчётность за 2023 год российский сегмент не учитывает.

Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

Позднее Fortum уведомила Россию о возражении против указа по временному управлению своими активами.

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