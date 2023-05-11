Финский энергоконцерн Fortum оценил убыток от российских проектов в €2 млрд

Финский энергоконцерн Fortum списывает активы в России и оценивает убытки от российских проектов в €2 млрд.

«В результате чистый денежный убыток, включающий в себя инвестиции в приобретение предприятий в России, полученные дивиденды и чистое финансирование, составляет примерно €2 млрд», — приводит ТАСС сообщение компании.

В компании отметили, что не имеют контроля над операциями в России, отчётность за 2023 год российский сегмент не учитывает.

Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

Позднее Fortum уведомила Россию о возражении против указа по временному управлению своими активами.