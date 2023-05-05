Fortum уведомила власти России о возражении против передачи активов во внешнее управление
- Legion-Media
«Компания Fortum официально уведомила администрацию президента Российской Федерации о том, что она решительно возражает против Указа № 302 от 25 апреля 2023 года, на основании которого Росимущество наложило арест на российскую дочернюю компанию Fortum — ПАО «Фортум», — цитирует заявление РИА Новости.
По мнению компании, данные шаги нарушают права акционеров и Fortum намерена предпринять ответные меры.
Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).