Fortum уведомила власти России о возражении против передачи активов во внешнее управление

Финская энергетическая компания Fortum уведомила Россию о возражении против указа по временному управлению своими активами.

«Компания Fortum официально уведомила администрацию президента Российской Федерации о том, что она решительно возражает против Указа № 302 от 25 апреля 2023 года, на основании которого Росимущество наложило арест на российскую дочернюю компанию Fortum — ПАО «Фортум», — цитирует заявление РИА Новости.

По мнению компании, данные шаги нарушают права акционеров и Fortum намерена предпринять ответные меры.

Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).