Fortum не получила официального подтверждения от властей России по своим активам

Компания Fortum, российские активы которой официально перешли во временное управление Росимущества, заявила, что к настоящему моменту не имеет каких-либо данных от властей России по ситуации с активами.

«На данный момент Fortum не получил официального подтверждения от российских властей, и компания в настоящее время изучает ситуацию… В настоящее время Fortum понимает, что новый указ не влияет на право собственности компании в России», — цитирует заявление РИА Новости.

Вместе с этим в Fortum отметили, что пока не понимают, как последние действия повлияют на её деятельность в России или «на текущий процесс отчуждения активов».

Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).