Путин ввёл временное управление над иностранными ценными бумагами в «Юнипро» и «Фортуме»

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Президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).
Путин ввёл временное управление над иностранными ценными бумагами в «Юнипро» и «Фортуме»
  • © ПАО «Юнипро»

Во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и порядка 98% акций «Фортума».

Такое решение принято в ответ на недружественные действия в отношении российских активов.

25 апреля президент подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.

Временное управление имуществом прекращается по решению президента. В качестве временного управляющего Путин поручил определить Росимущество.

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