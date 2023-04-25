Путин ввёл временное управление над иностранными ценными бумагами в «Юнипро» и «Фортуме»

Президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

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