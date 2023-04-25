Путин ввёл временное управление над иностранными ценными бумагами в «Юнипро» и «Фортуме»
- © ПАО «Юнипро»
Во внешнее управление Росимуществу передаются 83,73% акций российского «Юнипро» и порядка 98% акций «Фортума».
Такое решение принято в ответ на недружественные действия в отношении российских активов.
25 апреля президент подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предусматривает введение временного управления в отношении имущества иностранцев.
Временное управление имуществом прекращается по решению президента. В качестве временного управляющего Путин поручил определить Росимущество.