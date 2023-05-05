Песков назвал законными действия властей России в отношении Fortum

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законными действия российских властей в отношении финской энергетической корпорации Fortum.

«Эти действия... они прежде всего продиктованы необходимостью защиты наших собственных интересов на фоне тех шагов, которые предпринимают недружественные нам страны, и все действия в отношении Fortum осуществляются в соответствии с нашим законодательством», — сказал он.

Песков также добавил, что все соответствующие шаги «будут продолжены».

Ранее президент России Владимир Путин включил в перечень активов, которые подлежат передаче во временное управление, ценные бумаги зарубежных акционеров в «Юнипро» (принадлежит Uniper SE) и «Фортуме» (принадлежит Fortum Russia B.V. и Fortum Holding B.V.).

Позднее Fortum уведомила Россию о возражении против указа по временному управлению своими активами.