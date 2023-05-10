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«Коммерсантъ» рассказал о желании российских врачей передать медсёстрам часть обязанностей

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Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выступил с предложением о перераспределении некоторых медицинских задач от врачей к среднему медицинскому персоналу, пишет газета «Коммерсантъ».
«Коммерсантъ» рассказал о желании российских врачей передать медсёстрам часть обязанностей
  • РИА Новости

В том числе предлагается передать медсёстрам обязанности по подготовке списков граждан для проведения диспансеризации и профмедосмотров. Кроме того, за медсёстрами хотят закрепить проведение санитарно-гигиенического просвещения россиян.

Как считают в учреждении, это позволит улучшить доступность медпомощи без потери качества. 

В статье со ссылкой на проведённый профессиональный опрос говорится о поддержке большинством врачей этой идеи.

Как пишет газета, почти половина врачей также готова передать среднему медицинскому персоналу даже доврачебный приём.

При этом отмечается, что среди медсестёр данную идею поддерживают меньше 10%.

Ранее Минздрав России подготовил отчёт об итогах работы в 2022 году, в котором говорится о снижении числа фельдшеров и водителей скорой помощи в стране в прошедшем году.

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