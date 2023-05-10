Минздрав заявил о снижении числа фельдшеров и водителей скорой помощи в России в 2022 году

Минздрав России подготовил отчёт об итогах работы в 2022 году, в котором говорится о снижении числа фельдшеров и водителей скорой помощи в стране в прошедшем году.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, количество фельдшеров скорой медицинской помощи в абсолютном выражении снизилось на 0,3%, а число водителей уменьшилось на 3,12%, или на 1425.

Вместе с тем агентство отмечает, что количество врачей скорой медицинской помощи за 2022 год увеличилось.

«В абсолютном выражении количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось на 1,4%», — говорится в документе.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране.