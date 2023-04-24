Глава Минздрава Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
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«Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась, и это вакцинация населения — более 73 млн человек получили и продолжают ревакцинироваться», — цитирует его ТАСС.
Мурашко заявил, что изменчивость коронавируса диктует потребность в новых подходах к специфической иммунопрофилактике, производству вакцин и лекарственных препаратов.
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Всплеск заболеваемости подвариантом коронавируса «арктур» в России прогнозируется к концу мая.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.