Глава Минздрава Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России стабилизировалась, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Во многом мы сегодня видим, что ситуация, конечно же, стабилизировалась, и это вакцинация населения — более 73 млн человек получили и продолжают ревакцинироваться», — цитирует его ТАСС.

Мурашко заявил, что изменчивость коронавируса диктует потребность в новых подходах к специфической иммунопрофилактике, производству вакцин и лекарственных препаратов.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России подтверждено четыре случая заболевания подвидом коронавируса «арктур».

Всплеск заболеваемости подвариантом коронавируса «арктур» в России прогнозируется к концу мая.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с распространением COVID-19.