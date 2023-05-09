Часть зарплаты правительства Курганской области пустят на нужды пострадавших при пожарах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что часть зарплаты сотрудников правительства региона пустят на нужды пострадавших при пожарах.

«Приняли решение передать часть заработной платы сотрудников правительства на нужды погорельцев», — написал Шумков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что работникам администраций муниципальных органов власти рекомендовано поступить так же.

Ранее URA.RU сообщило, что выплаты в размере 1 млн рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.