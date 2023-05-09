Часть зарплаты правительства Курганской области пустят на нужды пострадавших при пожарах
- РИА Новости
«Приняли решение передать часть заработной платы сотрудников правительства на нужды погорельцев», — написал Шумков в своём Telegram-канале.
Он отметил, что работникам администраций муниципальных органов власти рекомендовано поступить так же.
Ранее URA.RU сообщило, что выплаты в размере 1 млн рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области.
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.