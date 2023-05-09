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Часть зарплаты правительства Курганской области пустят на нужды пострадавших при пожарах

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что часть зарплаты сотрудников правительства региона пустят на нужды пострадавших при пожарах.
Часть зарплаты правительства Курганской области пустят на нужды пострадавших при пожарах
  • РИА Новости

«Приняли решение передать часть заработной платы сотрудников правительства на нужды погорельцев», — написал Шумков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что работникам администраций муниципальных органов власти рекомендовано поступить так же.

Ранее URA.RU сообщило, что выплаты в размере 1 млн рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.

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