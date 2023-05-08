Глава МЧС и губернатор Курганской области доложили Путину о ситуации с пожарами

Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад российскому лидеру Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава МЧС и губернатор посетили наиболее пожароопасные места в Курганской области и проконтролировали ход борьбы с пожаром.

«Куренков и Шумков прямо с места пожаров доложили ситуацию президенту по телефону», — сообщил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что президента проинформировали о том, что происходит, какие есть потенциальные угрозы и какие меры принимаются для защиты людей, их собственности и других объектов.

В ночь на 8 мая стало известно, что Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.