Глава МЧС Куренков вылетел в Курган для координации тушения масштабных пожаров
Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.
«Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы», — цитирует Куренкова ведомство.
Отмечается, что вместе с министром спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата МЧС.
Ранее в Курганской области локализовали шесть из 13 пожаров, угрожающих населённым пунктам.
Также сообщалось о гибели трёх человек в результате пожаров в Курганской области.