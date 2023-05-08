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Глава МЧС Куренков вылетел в Курган для координации тушения масштабных пожаров

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Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.

Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.

«Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы», — цитирует Куренкова ведомство.

Отмечается, что вместе с министром спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата МЧС. 

Ранее в Курганской области локализовали шесть из 13 пожаров, угрожающих населённым пунктам.

Также сообщалось о гибели трёх человек в результате пожаров в Курганской области.

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