Глава МЧС Куренков вылетел в Курган для координации тушения масштабных пожаров

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.

Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.

«Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы», — цитирует Куренкова ведомство.

Отмечается, что вместе с министром спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата МЧС.

Ранее в Курганской области локализовали шесть из 13 пожаров, угрожающих населённым пунктам.

Также сообщалось о гибели трёх человек в результате пожаров в Курганской области.