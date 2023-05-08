В Курганской области локализованы шесть из 13 пожаров, угрожающих населённым пунктам

В МЧС России заявили, что шесть из 13 природных пожаров, угрожающих населённым пунктам в Курганской области, локализованы.

Информацию об этом приводит ТАСС.

Отмечается, что один пожар в селе Иванково удалось ликвидировать.

«По-прежнему наиболее сложная ситуация остаётся в городе Кургане и деревне Юлдус», — говорится в сообщении.

В настоящее время в ликвидации пожаров задействованы 1029 человек и 335 единиц техники.

«Авиация начнёт работу с рассветом», — сообщили в МЧС России.

Ранее поступала информация, что количество уничтоженных природными пожарами домов в Курганской области выросло до 42.

Также имеются сведения о гибели трёх человек в результате пожаров в Курганской области.