В Курганской области локализованы шесть из 13 пожаров, угрожающих населённым пунктам
Информацию об этом приводит ТАСС.
Отмечается, что один пожар в селе Иванково удалось ликвидировать.
«По-прежнему наиболее сложная ситуация остаётся в городе Кургане и деревне Юлдус», — говорится в сообщении.
В настоящее время в ликвидации пожаров задействованы 1029 человек и 335 единиц техники.
«Авиация начнёт работу с рассветом», — сообщили в МЧС России.
Ранее поступала информация, что количество уничтоженных природными пожарами домов в Курганской области выросло до 42.
Также имеются сведения о гибели трёх человек в результате пожаров в Курганской области.