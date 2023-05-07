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Три человека погибли в результате пожаров в Курганской области

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В Курганской области в результате пожаров погибли три человека, возбуждено уголовное дело о халатности, заявили в следственном управлении СК России по региону.
Три человека погибли в результате пожаров в Курганской области
  • РИА Новости

«В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, распространение пожара могла вызвать халатность должностных лиц, которые не приняли мер для пожарной безопасности в пожароопасный период.

Ранее сообщалось, что более 700 спасателей занимаются тушением пожаров в Курганской области.

Власти региона приняли решение ввести режим ЧС.

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