Три человека погибли в результате пожаров в Курганской области

В Курганской области в результате пожаров погибли три человека, возбуждено уголовное дело о халатности, заявили в следственном управлении СК России по региону.

РИА Новости

«В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается», — говорится в сообщении. По предварительным данным, распространение пожара могла вызвать халатность должностных лиц, которые не приняли мер для пожарной безопасности в пожароопасный период. Ранее сообщалось, что более 700 спасателей занимаются тушением пожаров в Курганской области. Власти региона приняли решение ввести режим ЧС.