Три человека погибли в результате пожаров в Курганской области
- РИА Новости
«В результате пожара погибли три человека, точное количество погибших на данный момент устанавливается», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, распространение пожара могла вызвать халатность должностных лиц, которые не приняли мер для пожарной безопасности в пожароопасный период.
Ранее сообщалось, что более 700 спасателей занимаются тушением пожаров в Курганской области.
Власти региона приняли решение ввести режим ЧС.