Число погибших при пожарах в Курганской области возросло до 21, сообщили ТАСС в медицинских кругах.

«Число погибших выросло с 19 до 21 человека. Количество погибших может увеличиться», — отметил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщило, что выплаты в размере 1 млн рублей получат члены семей погибших в масштабных пожарах Курганской области.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад президенту России Владимиру Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.