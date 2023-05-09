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Захар Прилепин обратился к россиянам в видеообращении впервые после теракта

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал видео с писателем Захаром Прилепиным, который получил ранения в результате теракта.
Захар Прилепин обратился к россиянам в видеообращении впервые после теракта
  • АГН «Москва»

«Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду!» — сказал Никитин.

Сам Прилепин в видео обратился к гражданам.

«Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня, работаем потихоньку и будем побеждать... Всё зло будет поругано и порушено... За победу!» — сказал он.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Его охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.

В рамках расследования дела был задержан Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

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