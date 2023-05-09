Куренков: думаю, сегодня мы справимся с пожарами в Курганской области
- РИА Новости
«Думаю, что сегодня мы справимся с этим», — приводит РИА Новости слова Куренкова в эфире телеканала «Россия 1».
Он отметил, что на месте работает наземная группировка, в составе которой есть добровольцы.
Также задействована авиация.
Ранее Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.
В ночь на 8 мая стало известно, что Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.