Куренков: думаю, сегодня мы справимся с пожарами в Курганской области

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что, по его мнению, сегодня, 9 мая, ведомство справится с пожарами в Курганской области.

«Думаю, что сегодня мы справимся с этим», — приводит РИА Новости слова Куренкова в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на месте работает наземная группировка, в составе которой есть добровольцы.

Также задействована авиация.

Ранее Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.

В ночь на 8 мая стало известно, что Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.