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МЧС России: угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята

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Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что в данный момент угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята.
МЧС России: угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята
  • РИА Новости

«В настоящий момент угроза населённым пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята», — сказал Куренков.

Отмечается, что спасателям удалось отстоять от пожара более 10 тыс. жилых строений в шести населённых пунктах региона.

При этом в Курганской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.

Ранее Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.

В ночь на 8 мая стало известно, что Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.

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