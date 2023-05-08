МЧС России: угроза населённым пунктам от природных пожаров в Курганской области снята
- РИА Новости
«В настоящий момент угроза населённым пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята», — сказал Куренков.
Отмечается, что спасателям удалось отстоять от пожара более 10 тыс. жилых строений в шести населённых пунктах региона.
При этом в Курганской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами.
Ранее Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков представили доклад Путину о ситуации с пожарами в регионе и потенциальных угрозах.
В ночь на 8 мая стало известно, что Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе.