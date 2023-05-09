Мурашко заявил, что Прилепин получает всю необходимую медпомощь
- РИА Новости
«Всё нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», — сказал он РИА Новости.
6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Его охранник погиб, сам писатель получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.
В рамках расследования дела был задержан Александр Пермяков.
В ходе допроса он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.