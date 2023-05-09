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Мурашко заявил, что Прилепин получает всю необходимую медпомощь

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Писатель Захар Прилепин получает всю необходимую ему медпомощь, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что Прилепин получает всю необходимую медпомощь
  • РИА Новости

«Всё нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает», — сказал он РИА Новости.

6 мая автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Его охранник погиб, сам писатель получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.

В рамках расследования дела был задержан Александр Пермяков.

В ходе допроса он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

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