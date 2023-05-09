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Путин: против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность

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Россия дала отпор международному терроризму и сможет защитить жителей Донбасса, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: против России вновь развязана война, но страна обеспечит свою безопасность
  • РИА Новости

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что для России нет враждебных или недружественных народов на Западе или на Востоке.

Путин добавил, что вся страна сплотилась для поддержки героев специальной военной операции.

Ранее на Красной площади начался парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.

В Министерстве обороны России рассказали о героических поступках российских военнослужащих в ходе спецоперации.

В конце апреля президент Путин поручил изучить вопрос о передаче в музеи артефактов, которые имеют отношение к специальной военной операции.

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