Путин: вся Россия сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади заявил, что вся страна сплотилась для поддержки героев специальной военной операции.

Как подчеркнул глава государства, сейчас нет важнее дела, чем ратная работа участников СВО.

«Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой. Кто под огнём обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа», — сказал Путин.

Ранее на Красной площади начался парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На параде присутствуют лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Армении и Казахстана.