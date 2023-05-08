Прилепин заявил, что в 2017 году его предупреждали об охоте за ним украинских диверсантов
- РИА Новости
«Впервые мне сообщили о том, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины, ещё в 2017 году. Я был в пятёрке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР», — приводит РИА Новости слова Прилепина его пресс-служба.
По его словам, произошедшее никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту в Росгвардии.
6 мая его автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Его охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.
Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.
В рамках расследования дела был задержан Александр Пермяков.
В ходе допроса он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.
Уточняется, что эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз.
Устанавливаются иные лица, причастные к теракту.