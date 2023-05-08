Прилепин заявил, что в 2017 году его предупреждали об охоте за ним украинских диверсантов

Писатель Захар Прилепин, автомобиль которого был взорван 6 мая, сообщил, что его ещё в 2017 году предупреждали, что украинские диверсанты хотят его ликвидировать.

«Впервые мне сообщили о том, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины, ещё в 2017 году. Я был в пятёрке на ликвидацию. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР», — приводит РИА Новости слова Прилепина его пресс-служба.

По его словам, произошедшее никак не повлияет на его деятельность и решение служить по контракту в Росгвардии.

6 мая его автомобиль Прилепина был взорван в Нижегородской области. Его охранник погиб, сам Прилепин получил ранения. СК квалифицировал произошедшее как теракт.

Прилепин заявил, что был за рулём машины во время взрыва.

В рамках расследования дела был задержан Александр Пермяков.

В ходе допроса он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.

Уточняется, что эксперты взяли смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз.

Устанавливаются иные лица, причастные к теракту.