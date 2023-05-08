Задержан третий фигурант дела об обрушении карусели с людьми в Оренбурге

Следователи задержали третьего фигуранта уголовного дела об обрушении карусели с людьми в Оренбурге.

«По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», где произошло падение карусели», — заявили в региональном управлении СК.

Ранее прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в халатности против должностных лиц администрации Оренбурга после обрушения карусели с людьми.

7 мая следственные органы задержали руководителей двух коммерческих организаций, которые занимались обслуживанием аттракционов в парке Оренбурга, в котором произошло падение карусели.

По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.