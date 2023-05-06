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Минздрав: после аварии в парке Оренбурга пострадали 20 человек

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Пресс-служба Минздрава России заявила, что 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.
Минздрав: после аварии в парке Оренбурга пострадали 20 человек
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Уточняется, что из 20 пострадавших 12 детей. 

«По оперативным данным, в результате происшествия в «Оренпарке» пострадали 20 человек, из них 12 детей, восемь человек направлены на амбулаторное лечение. 12 человек госпитализированы в больницы Оренбурга, в том числе шесть детей», — цитирует ведомство РИА Новости.

Ранее в мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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