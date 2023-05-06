В Оренбурге возбудили уголовное дело из-за падения кабинок карусели

После падения карусели в «Оренпарке» в Оренбурге следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

РИА Новости

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«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — заявили в ведомстве агентству ТАСС. Ранее в мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.