В Оренбурге возбудили уголовное дело из-за падения кабинок карусели
После падения карусели в «Оренпарке» в Оренбурге следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — заявили в ведомстве агентству ТАСС.
Ранее в мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.
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