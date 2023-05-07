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Прокуратура возбудила уголовное дело против мэрии Оренбурга после инцидента с каруселью

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Прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в халатности против должностных лиц администрации Оренбурга после обрушения карусели с людьми.
Прокуратура возбудила уголовное дело против мэрии Оренбурга после инцидента с каруселью
  • РИА Новости

«По факту обрушения конструкции аттракциона 6 мая 2023 года в парке 50-летия СССР в Оренбурге в отношении должностных лиц администрации города Оренбурга возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Кроме того, было объявлено предостережение главе города с целью недопущения подобных нарушений.

По поручению прокурора Оренбургской области Руслана Медведева во всём регионе была начата проверка исполнения законодательства в сфере оказания развлекательных услуг населению, в частности работы всех аттракционов.

По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.

В мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.

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