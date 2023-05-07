Задержаны руководители компаний, обслуживавших упавшую карусель в Оренбурге
- РИА Новости
Об этом сообщили в Следственном комитете России по Оренбургской области.
«По результатам проведённых обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж»», — говорится в релизе.
По последним данным, 20 человек попали в больницу после аварии в парке Оренбурга.
В мэрии Оренбурга заявили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.