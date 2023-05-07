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Депутат Журавлёв призвал заранее подготовить системы ПВО к борьбе с истребителями США

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Депутат Госдумы Алексей Журавлёв предложил заранее подготовить российские системы ПВО к борьбе с американскими истребителями, так как Украине поставят F-16.
Депутат Журавлёв призвал заранее подготовить системы ПВО к борьбе с истребителями США
  • РИА Новости

«Нужно заранее готовить к борьбе с американскими истребителями всю российскую систему противовоздушной обороны... Нет сомнений, что Украина рано или поздно получит F-16», — заявил он.

По мнению Журавлёва, даже если украинских пилотов не успеют обучить, то за штурвалы смогут сесть американские военные.

Кроме того, отметил депутат, нужно спешно модернизировать имеющиеся средства ПВО под современные условия ведения войны.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил у других стран истребители F-16, которые нужны Киеву для «восстановления глобальной продовольственной безопасности».

По его словам, с помощью таких самолётов ВСУ смогут удерживать Россию «вдали от зернового коридора» в Чёрном море.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что вопрос поставок истребителей F-16 Киеву является трудным, но он обсуждается.

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