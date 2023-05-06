Полиция задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина
- РИА Новости
- © Следственный комитет РФ
«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в регион были направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. По информации ТАСС, В Нижегородской области введён план «Перехват».
Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области. РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Писатель получил переломы.
Следственный комитет опубликовал фотографию с места взрыва.