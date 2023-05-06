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ТАСС: план «Перехват» введён в Нижегородской области

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В Нижегородской области введён план «Перехват» после того, как в посёлке Пионерский произошёл подрыв автомобиля Захара Прилепина.
ТАСС: план «Перехват» введён в Нижегородской области
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В Нижегородской области введён план «Перехват», полицейским поставлена задача останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей, а также осматривать их транспортные средства», — сказал собеседник агентства.

Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области.

РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.

В регион направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.

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