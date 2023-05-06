ТАСС: план «Перехват» введён в Нижегородской области
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В Нижегородской области введён план «Перехват», полицейским поставлена задача останавливать все подозрительные автомобили и проверять документы у водителей, а также осматривать их транспортные средства», — сказал собеседник агентства.
Днём 6 мая автомобиль Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области.
РИА Новости сообщило, что водитель Прилепина погиб. Медработники отметили, что писатель госпитализирован с ранением ног.
В регион направлены сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России.