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Терапевт Кондрахин рассказал, на какие заболевания указывают отёки ног

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Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что отёки ног могут возникать из-за сердечной недостаточности или варикозного расширения вен.
Терапевт Кондрахин рассказал, на какие заболевания указывают отёки ног
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отёки», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, отёки могут возникать при приёме некоторых лекарств.

«Есть некоторые кардиологические препараты, которые по своей сути тоже могут давать такую проблему, как отёк ног», — отметил Кондрахин.

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