Терапевт Кондрахин рассказал, на какие заболевания указывают отёки ног
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«При варикозном расширении вен нижних конечностей кровь плохо поднимается, она застаивается. Плазма крови выходит из кровеносного русла, происходит пропитывание тканей и возникают отёки», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, отёки могут возникать при приёме некоторых лекарств.
«Есть некоторые кардиологические препараты, которые по своей сути тоже могут давать такую проблему, как отёк ног», — отметил Кондрахин.
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