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Депутат Терентьев рассказал о новых инициативах по поддержке инвалидов

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Зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев рассказал подробности о новых инициативах, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями.
Депутат Терентьев рассказал о новых инициативах по поддержке инвалидов
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  • © freemixer

«Мы продолжаем работу над социально значимыми законами. В законе о занятости, принятом в первом чтении, важно не допустить риска уменьшения возможностей системы квотирования для трудоустройства инвалидов. Предполагается, что квоты будут устанавливаться с учётом экономической ситуации в регионе, муниципалитете, отдельных отраслях. В этом вопросе требуется объективный подход к установлению квоты», — заявил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, также необходимо, чтобы в службах занятости ежегодно формировали перечень перспективных профессий, доступных для инвалидов, и они могли этим профессиям обучиться.

Как отметил Терентьев, такие инициативы будут обсуждаться при подготовке законопроекта ко второму чтению.

«Также в разработке инициатива о выделении для инвалидов индивидуальных стоянок рядом с домом. Речь о том, чтобы обустроить такую стоянку для машины людям с тяжёлой инвалидностью. Это в первую очередь можно сделать для колясочников, чтобы они могли быстро добраться до машины», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что в Госдуме поддержали идею введения туристического кэшбека для инвалидов.

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