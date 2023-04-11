В Госдуме поддержали идею введения туристического кешбэка для инвалидов

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В Госдуме поддержали предложение рабочей группы по развитию инклюзивного туризма о том, чтобы ввести в России туристический кешбэк для инвалидов. Такой запрос в правительство разработает глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
В Госдуме поддержали идею введения туристического кешбэка для инвалидов
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Надо создавать безбарьерную среду, чтобы маломобильные группы граждан могли пользоваться туристическими услугами, инфраструктурой», — сказал Нилов.

Зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов, со своей стороны, отметил, что в любом случае необходимо вырабатывать меры поддержки для отдыха инвалидов внутри страны.

Он не исключил, что это будет не кешбэк, а просто скидки на туры.

«Как это назвать и каким именно будет механизм, нужно обсуждать в рабочем порядке», — добавил депутат.

Кроме того, рабочая группа предложила изменить требования к туристическим маршрутам, чтобы они стали доступными для всех.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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