В Госдуме поддержали идею введения туристического кешбэка для инвалидов

В Госдуме поддержали предложение рабочей группы по развитию инклюзивного туризма о том, чтобы ввести в России туристический кешбэк для инвалидов. Такой запрос в правительство разработает глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Надо создавать безбарьерную среду, чтобы маломобильные группы граждан могли пользоваться туристическими услугами, инфраструктурой», — сказал Нилов.

Зампред комитета по туризму Сергей Кривоносов, со своей стороны, отметил, что в любом случае необходимо вырабатывать меры поддержки для отдыха инвалидов внутри страны.

Он не исключил, что это будет не кешбэк, а просто скидки на туры.

«Как это назвать и каким именно будет механизм, нужно обсуждать в рабочем порядке», — добавил депутат.

Кроме того, рабочая группа предложила изменить требования к туристическим маршрутам, чтобы они стали доступными для всех.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами Всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.