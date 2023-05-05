В Нижнем Новгороде устроили торжественный приём для ветеранов войны

В мэрии Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая провели торжественный приём ветеранов Великой Отечественной войны.

Глава города Юрий Шалабаев поздравил ветеранов с наступающим праздником, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Всего в Нижнем Новгороде проживает 3306 ветеранов Великой Отечественной войны.

Наряду с этим стало известно, что в Ульяновске 9 Мая в акции «Вальс Победы» примут участие более 400 человек, в их числе артисты Театра танца «ХХI век», ансамбля «Счастливое детство» Центра народной культуры Ульяновской области, кадеты школы №72 и суворовцы. Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Управление культуры города.

Ранее сообщалось, что театры Москвы подготовили программу из более чем 100 спектаклей и концертов в честь Дня Победы. Большинство из них представят 9 Мая.