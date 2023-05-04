Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Театры Москвы представят более 100 спектаклей и концертов в честь Дня Победы

Короткая ссылка
Театры Москвы подготовили программу из более чем 100 спектаклей и концертов в честь Дня Победы. Большинство из них будут представлены 9 мая.
Театры Москвы представят более 100 спектаклей и концертов в честь Дня Победы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Театры подготовили классические и современные постановки. Некоторые из них появились в репертуарах совсем недавно. Другие уже полюбились зрителям. На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Например, в Театре сатиры покажут спектакль-концерт «Синий платочек», а труппа Театра Олега Табакова организует концерт «Нам нужна одна Победа», передаёт НТВ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить