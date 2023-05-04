Театры Москвы представят более 100 спектаклей и концертов в честь Дня Победы
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Театры подготовили классические и современные постановки. Некоторые из них появились в репертуарах совсем недавно. Другие уже полюбились зрителям. На концертах прозвучат как хорошо знакомые, так и новые композиции», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
Например, в Театре сатиры покажут спектакль-концерт «Синий платочек», а труппа Театра Олега Табакова организует концерт «Нам нужна одна Победа», передаёт НТВ.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.