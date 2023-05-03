В Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы

Культурно-досуговые центры Московской области проведут более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Запланированы тематические спектакли, концерты, фестивали, выставки, мастер-классы.

Например, в ДК «Родина» в Химках пройдёт театрализованное представление «Память сильнее времени», а в ДК «Яуза» в Мытищах — вокальный конкурс исполнителей песен о войне «Помни!».

Ранее «Радио 1» сообщило, что эколого-патриотическая акция «Лес Победы» состоится в Московской области 13 мая.