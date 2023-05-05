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Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей

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Кабмин утвердил концепцию информационной безопасности детей.
Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Главная цель концепции — защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках концепции в школах планируется ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России сеть массово доступных и бесплатных секций технического моделирования для детей. 

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение.

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