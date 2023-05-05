Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей

Кабмин утвердил концепцию информационной безопасности детей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Главная цель концепции — защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках концепции в школах планируется ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России сеть массово доступных и бесплатных секций технического моделирования для детей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение.