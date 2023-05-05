Правительство утвердило концепцию информационной безопасности детей
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Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Главная цель концепции — защитить детей от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках концепции в школах планируется ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России сеть массово доступных и бесплатных секций технического моделирования для детей.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение.