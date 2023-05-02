Депутат ГД Сухарев предложил возродить сеть бесплатных технических кружков для детей

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России сеть массово доступных и бесплатных секций технического моделирования для детей. Копия письма на имя министра просвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в советский период в России существовали не только система бесплатных и массово доступных спортивных секций для детей, но и массово доступные кружки моделирования радиоуправляемой техники.

Данные кружки выполняли задачу внешкольного дополнительного образования, популяризировали инженерное и конструкторское искусство среди молодых людей, многие из которых в последующем реализовывали своё детское увлечение, продолжая обучение в высших технических учебных заведениях и выбирая соответствующую профессию.

В настоящее время в крупных городах страны есть определённое количество секций, действующих при учебных заведениях. Существуют платные франшизы технических секций. В то же время в малых городах подобных секций может не быть даже на платной основе обучения ребёнка, заметил парламентарий.

«С учётом образовавшегося в последние десятилетия дефицита инженерных кадров прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания федеральной сети бесплатных технических секций моделирования и т. п. в целях популяризации данного профессионального направления у школьников», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили возродить систему профессионального распределения у выпускников вузов и иных учебных заведений.

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