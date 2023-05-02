Депутат Бессараб поддержала идею возрождения бесплатных технических кружков для детей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение о возрождении сети бесплатных технических кружков для детей.

Депутат отметила, что идея «очень хорошая».

«Другое дело, что для её реализации потребуются бюджетные средства, которые в обязательном порядке необходимо будет заложить... Безусловно, детям необходимо заниматься всем прогрессивным. Хотелось бы, чтобы в каждый уголок России, самый маленький и отдалённый населённый пункт дошли новые технологии», — считает Бессараб.

По её мнению, реализация данной инициативы в офлайн-режиме может быть затруднительна.

«Но почему бы не попробовать транслировать такие кружки с востребованными и интересными лекторами в онлайн-формате, при этом обеспечивая ребят из глубинки необходимыми техническими деталями и изделиями? Из которых, например, можно будет собрать того же движущегося робота. Уверена, что это даст толчок к развитию в будущем», — добавила парламентарий.

В заключение собеседница RT напомнила, что в России есть «Кванториумы», в которых работают высокотехнологические кружки, где дети не просто изучают достигнутое человечеством, но и создают что-то новое.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в России сеть массово доступных и бесплатных секций технического моделирования для детей.

Парламентарий заметил, что в настоящее время в крупных городах страны есть определённое количество секций, действующих при учебных заведениях, а также существуют платные франшизы технических секций. Но в то же время в малых городах подобных секций может не быть даже на платной основе.