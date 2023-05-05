К ликвидации пожара в тюменской Успенке привлекли самолёт и вертолёты

Пресс-служба МЧС России заявила, что к ликвидации пожара в селе Успенка Тюменской области привлечены самолёт Ил-76 МЧС России, два вертолёта Ми-8 и один Ми-26.

«Проводится дополнительная опашка посёлков. Для скорейшей ликвидации лесного пожара, который вчера перекинулся на село Успенка, привлечены самолёт Ил-76 МЧС России, два вертолёта Ми-8 и один Ми-26», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пожар в селе Успенка Тюменской области локализован на площади 3,9 тыс. кв. м.

Также губернатор Тюменской области Александр Моор заявлял, что в результате пожара в населённом пункте пострадало 18 строений, в том числе восемь жилых домов. Он добавил, что в селе был введён режим ЧС.