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МЧС: пожар в тюменском селе Успенка локализовали на площади 3,9 тысячи квадратных метров

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Пожар в селе Успенка Тюменской области локализован на площади 3,9 тыс. кв. м.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в селе Успенка локализован на площади 3 900 кв. м. От огня повреждены 13 жилых домов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений от огня удалось отстоять более 1 тыс. жилых домов.

Ликвидация пожара продолжается, добавили в пресс-службе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в результате пожара в селе Успенка пострадало 18 строений, в том числе восемь жилых домов.

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