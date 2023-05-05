МЧС: пожар в тюменском селе Успенка локализовали на площади 3,9 тысячи квадратных метров
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Пожар в селе Успенка локализован на площади 3 900 кв. м. От огня повреждены 13 жилых домов», — сказано в сообщении.
Отмечается, что благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений от огня удалось отстоять более 1 тыс. жилых домов.
Ликвидация пожара продолжается, добавили в пресс-службе.
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в результате пожара в селе Успенка пострадало 18 строений, в том числе восемь жилых домов.